Torino, Vanoli: "Ma avete visto cosa ha fatto Elmas a Napoli?"

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, quest'oggi ha parlato anche di mercato e dell'ex Napoli Eljif Elmas in conferenza stampa.

"Nuovi acquisti? Stanno andando bene, sono contento. Ho parlato con loro singolarmente e collettivamente, più velocemente capiscono le mie idee e più rapidamente potranno darci una mano. Sono arrivati ragazzi molto motivati, è ciò che cercavo. E poi volevo cercare ragazzi mentallizzati: Elmas ha vinto un campionato, Biraghi è stato con me all'Inter e ha fatto finali europee, Casadei ha prospettive importanti e l'ho conosciuto in Primavera all'Inter e l'ho trovato maturato. E poi c'è la sorpresa Salama.

Di tutti questi, quello un po' più indietro di condizione è Elmas: è normale per ciò che ha vissuto in Germania, ma parlando con lui ho visto un ragazzo determinato a dare qualcosa di importante. E, se abbiamo pazienza, sarà importante. lmas è inutile presentarlo, lo avete visto cosa ha fatto a Napoli e l'intelligenza tattica, può ricoprire diversi ruoli in attacco. Oltre alla qualità, ci porta tanto".