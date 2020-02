Torino, Longo a Sky: "Voglio vedere una squadra coraggiosa, dovremo saper soffrire quando il Napoli attaccherà"

Ultime notizie calcio Napoli - Moreno Longo, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci auguriamo di aver migliorato la condizione della squadra, sia dal punto di vista mentale che per quanto concerne l'aspetto tattico, iniziando a mettere dentro le prerogative che chiediamo a questa squadra. Voglio vedere un Torino che si presenta al San Paolo con coraggio, quando avremo la palla dovremo mettere in pratica quello che stiamo provando. Dobbiamo lavorare sulla nostra concentraizone, arriviamo da gare in cui abbiamo subito troppo. Dovremo contenere quando il Napoli attaccherà, serviranno spirito di squadra e capacità di soffrire. Mi aspetto un buon Torino in entrambe le fasi".