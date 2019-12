Torino, Mazzarri incredulo dopo la rimonta dell'Hellas: "Vicini al Natale, regalati punti per beneficenza"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha così commentato, ai microfoni di DAZN, il pareggio per 3-3 ottenuto sul campo dell'Hellas Verona nell'anticipo dell'ora di pranzo del sedicesimo turno di Serie A:

"Quella di oggi rientra tra le partite incredibili che non si riescono a spiegare, noi abbiamo giocato una delle migliori sfide degli ultimi 2-3 anni fino al 3-0. Poi è successo un po' di tutto, per come stavamo giocando credevamo di segnare ancora e chiudere con quattro o cinque reti all'attivo: con una serie di sciocchezze ci siamo complicati la vita da soli e abbiamo buttato via i tre punti. Sono proprio incavolato, lasciamo perdere. Non voglio parlare degli arbitri, valutate voi quello che è successo nel secondo tempo in occasione del rigore di Pazzini: non ho voglia di perdere tempo su questo. Sui due gol subiti, eccezione per il rigore, bastava mantenere la linea: non eravamo messi bene né sul 2-3 né sul 3-3, non mi spiego il motivo. Siamo stati attenti a tutto fino al 3-0, poi abbiamo dilapidato il triplo vantaggio con degli errori madornali".