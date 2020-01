Torino, Mazzarri: "Chiedo scusa a tutti, andiamo in ritiro. Dimissioni? Non lascio nelle difficoltà"

La gara del “Grande Torino” tra Torino e Atalanta è terminata da poco. Ai microfoni di Dazn si è presentato Walter Mazzarri, tecnico dei granata, che ha detto: “Chiedo scusa. Non è funzionato niente. Subito in ritiro a tempo indeterminato. Non devo dire altro”. E ha aggiunto: “Non è giustificabile una prestazione del genere. Bisogna soltanto chiedere scusa”. E poi ha Sky: “Dovremo confrontarci e vederci, urgono delle riflessioni. Abbiamo toccato il fondo e penso che si può soltanto risalire. Io parlo per tutti, per me e per la società. Non so se verrà anche il capitano per le dovute scuse. Bisogna cercare soltanto di sterzare. Dimissioni? Io non lascio mai nelle difficoltà”.

