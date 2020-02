Torino, Longo: "Siamo delusi ed arrabbiati! Oggi abbiamo approcciato benissimo, anche dopo il 2 a 0 abbiamo reagito"

Ultimissime calcio Napoli - Moreno Longo, allenatore del Torino, ha rilasciato un'intervista a Dazn al termine della sconfitta per 2 a 1 contro il Napoli:

"Abbiamo commesso tantissimi errori a livello tecnico quando riconquistavamo la palla, questo non allentava mai la pressione. Ci voleva più coraggio nel farsi trovare smarcati, proporsi, proporre situazioni con personalità. Dopo l'impatto positivo siamo venuti meno e abbiamo fatto fatica".

Con che spirito guardate la classifica?

"Siamo delusi, arrabbiati. Lo dico da quando sono arrivato. Una vittoria poteva permetterci di invertire il trend subito e pensare a qualche altra cosa, ma ho tenuto tutti con i piedi piantati a terra. La realtà è che siamo a cinque punti dalla salvezza e dobbiamo combattere su ogni campo per portare via punti. Dovremo farci trovare pronti nelle partite che conteranno".

Ci sono stati reparti scollati, attaccanti troppo soli e difesa troppo bassa?

"L'idea era quella di non avere quella scollatura tra i reparti. Stiamo lavorando per trovare anche soluzioni con i due attaccanti, per giocare così c'è bisogno di una grande disponibilità da parte loro perché non possiamo permetterci due giocatori oltre la palla. Lavoreremo anche su altri aspetti se non ci sarà questa disponibilità. Ci stiamo lavorando da una settimana, non voglio dare una bocciatura definitiva, ma se dobbiamo lavorare con i due attaccanti dobbiamo farlo in maniera diversa".

Quant'è complicato gestire l'aspetto mentale in virtù di una classifica così corta?

"Mentalmente siamo in difficoltà e si vede. Oggi la squadra aveva approcciato benissimo alla partita, nel primo tempo siamo stati sporchi a livello tecnico dopo la riconquista. Una volta preso il 2-0 abbiamo fatto di nuovo bene, questo significa che quando non avevamo più nulla da perdere ricominciavamo a giocare, invece dobbiamo farlo anche nei momenti clou della partita, senza nascondersi e senza aver paura".