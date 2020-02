Torino, Longo alla vigilia della gara col Napoli: "Stiamo migliorando la condizione di Zaza, Baselli ed Ansaldi! Abbiamo voglia di fare tre punti al San Paolo"

Ultimissime notizie Napoli - Moreno Longo, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non potevamo opporci alla notizia, eravamo pronti ad affrontare il Parma. Abbiamo ricominciato a lavorare nel pomeriggio, senza farci nessuno scrupolo. Il Toro arriva alla gara col Napoli con una settimana di lavoro in più, ne avevamo bisogno. Stiamo migliorando la condizione generale di squadra e degli infortunati, vedi Zaza, Baselli, Ansaldi che aveva bisogno di più continuità. abbiamo usato la settimana per migliorare questi aspetti. Il Napoli è in salute, ha superato il momento di crisi che ha avuto. Con il Barcellona ho rivisto una squadra umile, che prestava attenzione massima ai dettagli, una squadra che rispetta il proprio allenatore. Ci aspettiamo un Napoli voglioso di far bene. In questo momento nessuno ha più voglia di noi di fare tre punti al San Paolo".