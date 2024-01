Torino, Lazaro: "Mazzocchi? Non ne voglio parlare, sapevo subito sarebbe stato cacciato! Per fortuna sto bene"

A Sky Sport, durante il post-partita di Torino-Napoli, è intervenuto il centrocampista del Torino Valentino Lazaro:

“I numeri del girone d’andata e l’espulsione di Mazzocchi per il fallo su di me? Siamo sicuramente felici di ciò che stiamo facendo in campo e per la vittoria, abbiamo alzato il livello. Il fallo di Mazzocchi? Sapevo sin da subito che sarebbe stato espulso, sono cose che non dovrebbero accadere: per fortuna sto bene, lo scorso anno mi infortunai al ginocchio. Non voglio parlare del fallo che mi è stato fatto, sono solo felice per la vittoria”