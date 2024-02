Intervenuto in conferenza stampa in vista di Torino-Salernitana di lunedì, Ivan Juric, tecnico dei granata, ha esaltato Levy Djidji nella difesa a tre: “Il braccetto è l'ideale per lui, ha fatto bene contro calciatori top come Kvaratskhelia e Gudmundsson. Ha fatto una settimana positiva e ora decideremo, perché c’è anche Tameze che si sta sacrificando mentalmente”.