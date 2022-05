Torino, Juric a Dazn: "Potevamo fare molto meglio, abbiamo concesso troppo al Napoli. Ricci se vuole giocare deve alzare l'asticella"

Napoli - Ivan Juric è intervento al termine di Torino Napoli ai microfoni di Dazn:

"Oggi non è stata una buona partita, ma nemmeno brutta. Mi aspettavo di più, abbiamo concesso troppo al Napoli. Dpvevamo fare molto meglio, in particolare alcuni movimenti e giocate. Praet è un grande giocatore e voglio che sia più nel vivo del gioco piuttosto che entrare di più nella profondità. Ricci deve alzare il livello se vuole giocare, lui si è messo in discussione. Bisogna rubare la palla e giocare meglio tecnicamente. Quest'anno è stato molto positivo in tante cose, deve essere la società a dire cosa vuole. Potevamo fare anche molti più punti, non è stato facile visti i problemi. Adesso ci sediamo e vediamo, se vogliamo alzare l'asticella bisogna prendere giocatori forti. Uno lo perderemo e bisogna attrezzarsi. Il tifoso del Torino è esigente e chiede, se c'è possibilità bene seno si resta così. E' il presidente che deve dire cosa vuole con calma e serenità".