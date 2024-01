Torino, Juric a Dazn: "Espulsione di Mazzocchi ci ha facilitato! Questa squadra non deve accontentarsi"

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso post partita di Torino-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Miglior vittoria da quando sono a Torino? No, ce ne sono state tante. Con l’espulsione di Mazzocchi tutto è diventato più semplice per noi. Noi dobbiamo alzare il livello di convinzione, anche a Firenze abbiamo stradominato e non siamo riusciti a vincerla.

Mercato? Pensiamo alla prossima gara contro il Genoa, che è una squadra tostissima con spirito incredibile. Poi salteremo una gara per la Supercoppa ed analizzeremo il momento, il presidente è sempre presente ed è un tifoso. Non ho richieste da fargli sul mercato. Noi dobbiamo essere ambiziosi, abbiamo fatto molte ottime partite ed altre le abbiamo perse immeritatamente. Dovremo trovare anche gol sporchi, in classifica siamo tutti lì e dobbiamo essere ambiziosi senza accontentarsi. Con le due punte c’è la sensazione che siamo più pericolosi rospetto a prima, siamo contenti di quanto stiamo facendo anche perché ci sono anche gli inserimenti dei centrocampisti che attaccano bene gli spazi”.