Torino, Cairo: "Non ho sentito ADL per Verdi, è un ottimo giocatore ma valutiamo anche altri nomi"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale dedicato al mercato di Sky sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non ho sentito De Laurentiis per Verdi ma per altri motivi. Non è giusto che sia io a chiedere il giocatore, abbiamo anche altri obiettivi anche se Verdi è un ottimo giocatore. E’ sbagliato focalizzarsi su un unico profilo per poter scegliere un giocatore adatto ai tuoi desiderata. Abbiamo una rosa di nomi, alcuni neanche coperti, che stiamo valutando. Vediamo cosa riusciamo fare, ci stiamo lavorando sotto traccia”.