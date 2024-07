L'ex Campione del Mondo 2006 Luca Toni fa un duro attacco dopo l'ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti che ha puntato il dito contro alcuni dei suoi giocatori:

"Ma con che faccia ti ripresenti la prossima partita davanti al gruppo? Sei l’allenatore e dovresti fare gruppo, ma sei andato in conferenza stampa dopo l’Europeo perso in maniera disastrosa e hai ammesso dicendo anche che hai perso perché i tuoi giocatori non hanno personalità.