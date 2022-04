Napoli Calcio - "Con i 5 punti persi in modo colpevole ed evitabile nelle gare con #Roma ed #Empoli il #Napoli ora sarebbe secondo a 72 punti a -2 dalla capolista Milan. Sogno scudetto buttato per demeriti, ma pur sempre buttato, con la sensazione di una occasione persa irripetibile", scrive così il collega Dario Sarnataro via Twitter. Inevitabile amarezza in tutta Napoli in questi minuti. Ora ancor di piĂą di prima.Â