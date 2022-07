TMW, De Magistris: "Potrebbero aprirsi scenari inaspettati per Osimhen! Rinnovo Meret? È una trattativa ondivaga"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice direttore di Tuttomercatoweb Raimondo De Magistris, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rinnovo Meret? È una trattativa ondivaga che sta andando avanti con il suo agente Pastorello, ogni giorno escono nomi di mercato che sarebbero titolari al Napoli.

Torino interessato? Stanno cercando un portiere con Milinkovic-Savic in uscita, Alex Meret è una alternativa ed uno dei nomi cercati è quello di Dragowski della Fiorentina.

Koulibaly? Il Chelsea deve sostituire Christensen e Rudiger ceduti a parametro zero, su De Ligt ci sono anche loro oltre il Bayern Monaco e la situazione non è così definita. De Ligt alle condizioni della Juventus non rinnova, e la Juve è disposta a cederlo.

Mertens? Il Napoli non mi sembra interessato a portare avanti il discorso per il rinnovo, il Marsiglia cerca un attaccante d’esperienza e c’è stato un sondaggio anche con Paulo Dybala.

Politano e Demme al Valencia? Bisogna capire cosa ne sarà del club spagnolo, che può acquistare solo dopo le cessioni non ancora concretizzate. I due azzurri interessano, ma il Napoli li cede a fronte di offerte a titolo definitivo e non in prestito.

Osimhen? Bisogna capire come si svilupperà la trattativa tra Lewandowski ed il Barcellona, il Bayern non ha individuato il sostituto ideale che poteva essere Vlahovic o Haaland: farà di tutto per trattenere il polacco 35enne, anche se il Barcellona è arrivato ad offrire 40 milioni di euro. Dovesse andar via, potrebbero aprirsi scenari inaspettati ed Osimhen sarebbe uno dei nomi valutati”