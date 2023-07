L'esperto di mercato Raimondo De Magistris di Tmw è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non arrivano offerte per Lozano al momento, ha un contratto firmato in altri tempi e quindi nn ci sono offerte visto il suo alto ingaggio da 4,5 milioni di euro. Il Napoli lo valuta 15 milioni di euro ed è in uscita".