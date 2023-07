TMW, Ceccarini: "Il nuovo difensore del Napoli? Salvo colpi di scena i nomi sono tre"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il difensore del Napoli? Difficile dire chi sia davanti nella lista dei pretendenti, ma in questo momento salvo colpi di scena i nomi sono tre: Kilman, Danso e Sutalo della Dinamo Zagabria, prescelto dal Lipsia nel caso si ufficializzi l’addio di Gvardiol verso il Manchester City. Ci sono questi tre nomi da seguire.

Demme alla Fiorentina? In quel ruolo hanno già acquistato Arthur, non so se vorranno fare un’altra mossa in questa direzione”