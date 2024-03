Tmw, Calamai: "Italiano? Gli allenatori sono preoccupati nell'andare a Napoli, ecco perché"

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Calamai ha parlato anche del Napoli e del nuovo possibile allenatore: ‚ÄúSi parla di un Italiano che pu√≤ rimanere, ma il tecnico pare ancora convinto di chiudere a giugno la sua avventura. C'√® per√≤ ancora pi√Ļ voglia di chiudere vincendo qualcosa per Barone. Non sono certo sulla destinazione di Italiano: Napoli √® un'opzione, ma gli allenatori sono preoccupati di andare a lavorare l√¨ dove non c'√® Giuntoli. E non esclude la pista estera. La partita √® aperta, cos√¨ come quella su chi sar√† il suo successore. L'identikit √® di un giovane, ambizioso, un Italiano-bis per intenderci. E poi la vicenda Acerbi. Se c'√® la prova delle sue colpe, serve una pena esemplare e l'esclusione dalla Nazionale‚ÄĚ.