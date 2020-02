TMW - Boga è una priorità per il Napoli, ma il Chelsea può esercitare le recompra

Una delle principali rivelazioni di questo campionato è sicuramente Jeremie Boga. L'esterno era stato considerato uno dei migliori giocatori dell'academy del Chelsea, tanto da decidere la Youth League con una doppietta. Per questo i Blues avevano concesso l'opportunità di andare a giocare al Sassuolo. Il Chelsea sta seguendo con particolare attenzione la crescita dell'attaccante francese, tanto da avere già in agenda le prossime tappe per l'eventuale recompra di Boga.

PRIORITA - Nel frattempo, l'esterno è messo sotto particolare osservazione dal Napoli, tanto da farlo diventare una priorità per il mercato di giugno. Boga dunque. Nel gioco delle coppie del Napoli manca solamente un esterno, E la valutazione? Anche questa sta crescendo, oltre i 25 milioni di euro. Insomma, per giugno ci si deve aspettare una bagarre non da poco.