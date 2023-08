Tiribocchi: "Per lo scudetto occhio alla Juve, Osimhen? Il mio pensiero sulla situazione"

Notizie Calcio Napoli – L’ex calciatore Simone Tiribocchi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

"La questione rinnovo può influire su Osimhen? Dipende caratterialmente te come sei, l’anno scorso faceva un gol a partita, se non fai gol per qualche partita magari può pesare un po’. È un pensiero che il ragazzo può avere perché parliamo di cifre importanti, è una scelta che riguarda un certo tipo di club ma non lo condizionerà se riparte come ha finito.

Simeone è maturato tanto, si è ritagliato il suo spazio e meritava anche di giocare di più ma c’era una gerarchia fortissima. È un attaccante su cui si può fare affidamento perché è un professionista serio che sa fare gol.

Raspadori è un giocatore di qualità, il fisico lo aiuta per la corsa e le squadre di Garcia sono molto veloci, se sei nella metà campo avversaria può anche giocare da esterno, meno invece se gioca contro una squadra fisica. Più lo avvicini alla porta e meglio lo puoi sfruttare, è una situazione che va monitorata a partita in corso o si deve cucirgli qualcosa addosso.

Scudetto? Per insediare il Napoli vedo favorite Juve e Inter, entrambe hanno cambiato poco e i bianconeri non hanno le coppe. Il Milan è un progetto interessante ma gli manca l’attaccante da 20 gol".