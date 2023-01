Tiribocchi: "Osimhen migliorato con Spalletti, ora è tra i top 5 attaccanti in circolazione! Su Sozza..."

Simone Tiribocchi, ex attaccante ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Tiribocchi su Inter-Napoli

“Osimhen e Kvaratskhelia sono i due giocatori che si sono messi più in mostra nella prima parte di Spalletti. Il nigeriano fa gol in tutte le maniere e con Spalletti è migliorato tantissimo, tanto da diventare uno dei 5 attaccanti più forte in circolazione. La ripartenza, però, è un’incognita per tutti”.

Sulla designazione di Sozza per Inter-Napoli: "Credo che gli errori non possono compromettere la bravura o il futuro di un arbitro. Alla fine bisogna valutare professionalità e professione ed un 'opportunità come questa possa essere importante per la crescita dell'arbitro. Spero sia una scelta giusta".