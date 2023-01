Tiribocchi: "Il Napoli sta facendo un campionato perfetto, il cammino della Juve sta passando in sordina"

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Osimhen sta diventando tra gli attaccanti più forti in Europa. Ancora non è cosciente completamente delle sue capacità ma è un calciatore fondamentale per il Napoli e con lui Spalletti sta facendo un lavoro perfetto. Il vantaggio che ha il Napoli è importante anche se con l'Inter non ha fatto una grande partita ma la squadra c'è.

La Juventus sta facendo un cammino incredibile che sta passando in sordina così come gli azzurri che stanno facendo un campionato straordinario. I bianconeri sono a 7 punti dopo essere partiti male e adesso hanno uno scontro diretto contro il Napoli che può valere tanto. Il Napoli ha perso una sola volta e ha fatto sue pareggi, quindi il ritmo non è poi così basso.

La Juve ha una grande difesa e il Napoli ha grandi attaccanti. Gli azzurri devono recuperare gli uno contro uno di Kvara, Lozano e Zielinski, mentre i bianconeri hanno un Rabiot che a centrocampo sta facendo benissimo.

Zielinski ha giocato tanto ed è normale un po' di appannamento ma a Spalletti piace tanto. Credo che contro i bianconeri serva uno come lui perchè sono i più forti che possono fare la differenza nei big match".