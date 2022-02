Tiribocchi: "Il Napoli ha l'allenatore più forte d'Italia, l'Inter ha perso male il Derby"

Simone Tiribocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho visto un Osimhen molto tranquillo e lucido, ha tante voglia di giocare e si batte per la squadra. Ha fatto una buona prima partita per essere la prima da titolare dopo molti mesi. Il Napoli ha l’allenatore più forte d’Italia e un pubblico che può fare la differenza, possono lottare per il titolo fino alla fine. Sono gli scontri diretti che possono fare la differenza. Il Napoli non ha concesso niente contro il Venezia, nonostante l’assenza di Koulibaly e Manolas andato via che era considerato il titolare a inizio anno. L’Inter ha perso male il Derby, sembrava essersi sfaldata, cosa mai vista prima. La squadra è crollata e sotto l’aspetto mentale può pagare".