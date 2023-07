"Tira fuori i soldi", Lotito fischiato dai tifosi della Lazio

Claudio Lotito contestato anche ad Auronzo. Dopo l'amichevole vinta 4-0 dalla Lazio contro la Triestina, nella sede del ritiro biancoceleste si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra davanti agli oltre 2000 tifosi che occupavano gli spalti. Al momento dell'annuncio dello speaker, una bordata di fischi ha accolto il nome di Lotito: "Caccia i soldi", il solito invito. E quando il presidente biancoceleste ha preso il microfono per fare il suo discorso, le sue parole sono state coperte dai cori che arrivavano dalle tribune, inneggianti a Maurizio Sarri, come riporta l'edizione online de La Repubblica:

"Nella vita contano i fatti, non le parole. I tempi sono una cosa, i fatti un'altra. Rinforzeremo la squadra e lo faremo benissimo, voi dovete avere pazienza. Non si va al supermercato a prendere il tre per uno. Noi stiamo lavorando, e lo vedrete a brevissimo, per inserire giocatori che accresceranno il tasso tecnico della squadra. Sarà il campo a valutare le scelte fatte. L'anno scorso nessuno puntava su di noi, ma i risultati hanno dimostrato che gli scettici si sbagliavano".