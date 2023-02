Tina: "Osimhen difficile da trattenere, Spalletti va gratificato, il Napoli può aprire un ciclo vincente"

Il giornalista di Repubblica Pasquale Tina è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21.

«Il futuro di Osimhen? Al momento pensare di trattenerlo è difficile, di fronte a offerte pazzesche e a promesse di ingaggi milionari come si fa? Potrebbe esserci un accordo per un altro anno per restare in azzurro, soprattutto se lui lo vorrà, ma è l’ipotesi in questo momento meno realistica. Spalletti? Il Napoli ha l’opzione unilaterale per la conferma sino al 2024, ma penso che a fine stagione sia giusto un confronto: dopo un’annata del genere penso che l’allenatore meriti una chiacchierata, un incontro per gratificarlo anche economicamente al di là degli accordi passati, si potrebbe ancghe verificare la possibilità di proporre un contratto più lungo… Il Napoli ha aperto un nuovo ciclo? Lo può fare, al di là del mercato e delle possibili cessioni, anche perché per le altre colmare 10-15 punti di vantaggio non sarà facile in un solo anno»