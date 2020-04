TicketOne, il responsabile Area Sport: "Per Barcellona-Napoli effettuato l'80% dei rimborsi, per la sfida con l'Inter bisogna aspettare che sia cancellata"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile dell'Area Sport di TicketOne.

"Di cosa ci occupiamo adesso? Ci sono tantissime attività di rimborso che stiamo facendo in questo periodo. Tenete conto che si parla dai 3000 ai 4000 eventi che sono sotto il cappello dei rimborsi di TicketOne, che ovviamente agisce come mezzo degli organizzatori per la possibilità di essere rimborsati oppure, come si sta facendo in questo ultimo periodo, per fornire un voucher spendibile con il credito accumulato. Nel calcio si vedrà più avanti.

Data per rivedere gli stadi pieni? Abbiamo una speranza, cioè che si possa riaprire almeno in autunno. Questo però è condizionato da cura e vaccino. Finché non ci sarà una cura non sarà possibile vedere pubblico negli stadi. Anche se senza pubblico non è più calcio, non è più sport, è tutta un'altra cosa. Ho parlato con un importante presidente di Serie A di questo, lui era molto amareggiato perché il pubblico è il sale di questo spettacolo: giocare senza è assolutamente improduttivo.

Comunicato Napoli sul rimborso Barcellona? Attualmente è stato effettuato il 78% dei rimborsi, il 22% non ha fatto richiesta ed è rimasto tutto fermo nell'ipotesi che si possa giocare con il pubblico, ma è eccessivamente ottimista. Il rimborso è già stato effettuato a livello tecnico, cioè è stato rimesso alla banca. Ora servono i tempi della banca, sono abbastanza lunghi, variano tra i 20 e i 30 giorni, perciò abbiamo chiesto al Napoli di comunicare così. Di solito però, in media, sono tra i 20 e i 25 giorni. Questo 78% vedrà l'importo speso riapparire sulle proprie carte in questi giorni. A livello tecnico TicketOne ha già fatto tutto in tempi rapidissimi, ogni banca di ciascun utente ci metterà poi il suo tempo tecnico per accreditare il rimborso.

Quando si ricomincia a giocare? Situazione un po' particolare. Adesso i giocatori hanno bisogno di 4-6 settimane per allenarsi ed essere pronti. Quindi una data per me logica sarebbe metà giugno. Questo vuol dire giocare tutto luglio e fino alla metà di agosto, per chiudere i campionati. Il problema è dove si gioca. Sappiamo che la Lombardia ha seri problemi, per la Serie A e la Serie B è più facile spostarsi, per la Lega Pro meno. Chiaramene si dovrà ricominciare, perché altrimenti le perdite saranno notevolissime. Ci saranno diritti televisivi che non vengono pagati e alcune società non ce la faranno, questo genererà un effetto a cascata. Per il prossimo campionato, invece, non potrà passare troppo tempo perché ci sono gli Europei da giocare. In riduzione dei costi, peraltro, si potrebbero giocare le partite nei centri sportivi e non negli stadi. Magari per il Napoli saranno giocate a Castel Voltruno e non al San Paolo. E' una cosa che ho sentito in giro. Il centro sportivo è comunque efficiente ed è un'idea assolutamente non malvagia, se i tempi si allungheranno.

Napoli-Inter di Coppa Italia? Fino a quando la partita è rinviata non è soggetta a rimborso. Se annullata o giocata a porte chiuse la Società deciderà la modalità di rimborso. C'è differenza con Barcellona-Napoli? Molta differenza, sono procedure diverse. La prima è una partita non fiscale. Stai acquistando un biglietto per una partita che si effettua all'estero. Napoli-Inter comporta l'annullamento di tutti i biglietti. Sul web la procedura per il tifoso è semplice, non deve fare nulla, neanche la richiesta. Gli vengono riaccreditati i soldi. Per tutti quelli che hanno comprato dai punti vendita è più macchinoso, perché devono seguire una procedura che comporta l'invio della copia del biglietto su una PEC compilando un modulo da scaricare su web. Fisicamente è necessario fare così. Juventus-Inter giocata a porte chiuse ha seguito la stessa procedura. I biglietti vanno annullati e dobbiamo ricevere sul modulo l'IBAN per il rimborso".