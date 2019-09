Ticket one, il resp. Bardelli: "Commissioni aggiuntive sugli abbonamenti? Chiusi già diversi punti vendita! Noi ed il Napoli molto attenti"

Ultimissime calcio Napoli - Amedeo Bardelli, responsabile Area sport ticket one, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete":

“La disaffezione dei napoletani e lo scarso numero di abbonati? E’ un andamento generale e una disaffezione generale perché lo stadio è anche un luogo in cui deve stare bene. Il San Paolo è uno stadio vecchio e i ritocchi fatti sono solo di facciata per cui è scomodo andare allo stadio, la gente preferisce stare a casa davanti alla tv. La società calcio Napoli a livello tecnico ha fatto grandi cose e anche quest’anno è competitivo per cui non vedrei altre cose sotto questi pochi abbonati. Non posso dire il numero preciso degli abbonati del Napoli, ma posso dire che sono sicuramente di più rispetto a 2 anni fa.

Noi e la società calcio Napoli siamo attenti a verificare e far rispettare gli aspetti contrattuali tra noi ed i punti vendita e questi non prevedono che un punto vendita applichi commissioni aggiuntive al prezzo del biglietto. E’ sottoscritto nel contratto che abbiamo col Napoli e con i punti vendita. Negli anni abbiamo chiuso tantissimi punti vendita non solo per questo motivo, ma perché rifornivano i bagarini. Invito tutti a segnalare le ricevitorie che applicano commissioni aggiuntive. Stiamo già verificando alcuni punti vendita a seguito di segnalazioni arrivate e quindi bloccato le ricevitorie. Decideremo poi se riattivare il punto vendita che se dovesse continuare ad avere comportamenti non idonei, gli verrà tolta la biglietteria sportiva di ticket one.