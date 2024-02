Thiago Motta, l'agente: "Zirkzee e Calafiori per convincerlo ad accettare il Napoli? Non credo”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’avvocato Dario Canovi, storico procuratore dell’allenatore del Bologna Thiago Motta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen verso il PSG? Dipende da ciò che succederà a Mbappé, se rimane a Parigi ci credo di meno perchè Kylian non ama molto altri giocatori che possano oscurarlo. Se dovesse andare a Madrid, allora la pista sarebbe molto più seria. Zielinski un errore tenerlo fuori dalla Champions League? All’estero i club continuano ad utilizzare sempre i giocatori a scadenza di contratto, se io firmo per quattro anni sono del club fino alla scadenza, ed è giusto che dia le mie prestazioni. Thiago Motta? Non credo sappia nemmeno lui quale squadra allenerà la prossima stagione. Zirkzee e Calafiori per convincerlo ad accettare il Napoli? Non credo”