Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha fatto il punto sul terzino e il mercato di gennaio attravero i propri profili social: "Il Napoli non va oltre i 2 mln per Mazzocchi, ma la Salernitana ne chiede 5. Resta pronta l'alternativa Faraoni, che può arrivare dal Verona in prestito con obbligo di riscatto a 1 mln. Zanoli pronto al prestito al Genoa".