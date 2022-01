Tenerani: "Fiorentina? A Torino qualcosa di imbarazzante, sono partiti dei figuranti"

Il giornalista Mario Tenerani a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così il duro ko della Fiorentina con il Torino:

"Il Torino aveva fatto solo 7 allenamenti per colpa del Covid. In circostanze del genere, gli vanno solo fatti i complimenti. La Fiorentina non è proprio partita da Firenze. Sono partiti dei figuranti. E' stato qualcosa di imbarazzante, non ha fatto niente di buono. E' stata troppo brutta la Fiorentina per essere vera. E' uno scivolone che ci può stare. E' stata anche preparata male, inoltre anche la società non si è accorta di questo calo di tensione. Ho stima per Juric, ma il Torino non equivale la Fiorentina. Sono arrivati sgonfi alla partita, magari distratti. Aveva il dovere di stare sul pezzo"