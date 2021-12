Tempestilli: "Contro la Juve partita moto importante. Digne? Buon giocatore e grande professionista"

Napoli Calcio - Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Sappiamo che Spalletti preferisce la difesa a 4 ma ha saputo adattarsi anche a 3. Le partrenze per la coppa d'Africa lo portano a modificare qualcosa. Il Napoli ha i giocatori che possono adattarsi al 3-5-2, ma è normale che con tante defezioni al di là del modulo, la situazione si fa compicata. Nonostante i risultati non positivi, la prestazione degli azzurri è stata sempre buona. Credo che sia stato importante che Spalletti abbia tenuto tutti i considerazione e questo gioverà alla squadra ne futuro.

Digne è un buon giocatore e un professionista serio. Ha grandi qualità e credo che possa tornare utie a Spalletti. Ha fatto parte anche della nazionale francese e credo possa inserirsi bene. Se il Napoli non dovesse vincere contro la Juve, il distacco con la Juventus potrebbe farsi veramente importante. Bisogna resistere nel mese di gennaio per poi giocarsi il tutto per tutto con il rientro di giocatori importanti".