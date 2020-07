Tavecchio: "I campionati senza pubblico sono falsati: negli stadi con la mascherina! Gattuso? Quando si mette in testa un obiettivo, lo raggiunge..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Tavecchio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Scudetto? Sarà una lotta a due per il titolo tra Lazio e Juventus. Gattuso? Lo conosco, persona seria e volitiva. Quando si mette in testa un obiettivo, lo raggiunge. E' assistito da una società importante e da un tifo importante. I campionati senza pubblico sono falsati. Gli stadi che possono ospitare 60 mila tifosi, possono averne 30 mila con la mascherina e non ci sarebbero problemi. Insigne? Ce l'ho nel cuore, gli fa onore cosa ha dichiarato oggi sull'ammutinamento. Nel calcio ci vuole cooperazione non collaborazione. Le gare delle 21:45 sono legate alla vendita dei diritti all'estero. Anticipare le gare a prima delle 17 comporterebbe problemi di caldo ma poco male. Europeo? A Roma ci saranno partite e questo lo si deve a me e per ciò che è stato fatto insieme al Var. Ora sono tutti padrini, la storia è quella e non è discutibile. Lo spostamento dell'Europeo era dovuto per la pandemia. Italia favorita? Fin qui abbiamo trovato squadre modeste, vincere è dura".