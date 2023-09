Tardelli su Spalletti: "Diamogli tempo, ci porterà agli Europei e ai Mondiali"

Marco Tardelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

"Io non sono così pessimista: l’Italia non è assolutamente quella vista in Macedonia. Altrimenti sarebbe un dramma. Abbiamo un’altra storia. Quando avrà tutti gli azzurri a disposizione, Spalletti potrà lavorare con le sue idee, troverà il gioco e i risultati, e andrà all’Europeo e anche al Mondiale. Servirà qualche partita assieme, un po’ di tempo. I giocatori ci sono, Barella è il nostro simbolo, quello più internazionale. Neanche i giovani mancano. Mi sembra che dalle Under arrivino segnali incoraggianti: ecco, forse dovremmo avere il coraggio di lanciarne di più. La cosa fondamentale è che tutti abbiano la voglia di crescere anche in Nazionale, non soltanto nei club. L’Italia va amata. Chi non la sente neanche si scomodi a venire. Non ho sospetti su nessuno, semplicemente non voglio pensare che qualcuno nel gruppo non senta questo attaccamento. Poi non avremo problemi, per me restiamo nell’élite e in una fase finale possiamo giocarcela con tutti. Anche con Francia, Spagna e Inghilterra. Non sono così distanti da noi".