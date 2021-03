Taranto, Montervino a NM: "Simy del Crotone è un buon giocatore, ma mi auguro che sia Osimhen a fare la differenza sabato"

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli ed attuale direttore sportivo del Taranto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com":

"Napoli-Crotone? Prevedo una partita in cui il Napoli deve proseguire il proprio percorso di crescita e dare costanza al rendimento avuto nelle ultime partite. Gli azzurri non possono permettersi un passo falso. La netta superiorita' tecnica dei partenopei alla lunga verra' fuori, alla luce delle qualita' espresse dalle due formazioni: e' il momento di dare delle certezze al campionato. Credo che il Napoli riuscirà a centrare l'obiettivo Champions, nonostante cio' immagino che De Laurentiis e Gattuso si siederanno insieme ad un tavolo per trovare una soluzione. Suppongo che difficilmente Gattuso possa restare a Napoli, conoscendo un po' la sua moralita', faccio fatica a pensare che possa sorvolare su quanto si e' verificato durante l'anno e restare. A tal proposito la vedo dura. L'uomo partita di Napoli-Crotone puo' essere piu' di uno: Insigne e Zielinski sono calciatori che in questo periodo si stanno esprimendo bene, spero pero' che a fare la differenza possa essere Osimhen. Il nigeriano ha bisogno di trovare la via del gol con continuita', ma per sommi capi non vedo un calciatore in particolare che possa risolvere la sfida col Crotone. Il Napoli deve temere solo sè stesso. Il Crotone ha qualche calciatore importante, come Simy, pero' non credo possa essere una squadra in grado di mettere in grande difficolta' la squadra di Gattuso. E' chiaro che tutte le partite devono essere giocate con il piglio giusto, altrimenti si fa fatica anche contro le squadre di Prima Categoria. Non credo che il turnover vero e proprio sia indicatissimo, qualcosa farei tenendo conto dei giocatori di rientro dalle Nazionali, immagino che Gattuso abbia le idee chiare in tal senso. Mi fido molto dell'allenatore sotto questo punto di vista".