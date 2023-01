Tarantino: "Spalletti ti rapisce quando parla, sono d'accordo con una frase che disse Totti su di lui..."

Massimo Tarantino, ex giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Massimo Tarantino

“Olivera favorito su Mario Rui per stasera? Se Spalletti arriva a questa decisione è perché l’ha ponderata bene, quindi la condivido. Il mister ha il polso della situazione e li vede in allenamento, io ho lavorato con lui a Roma e vi dico che è un allenatore che non lascia niente al caso ed è attento a tutti i dettagli.

Sono d'accordo con Totti quando dice che Spalletti è l'allenatore migliore. Guardandolo lavorare ti accorgi che lui guarda con attenzione tutti gli aspetti, inoltre è molto carismatico e quando parla è difficile non venire catturati.