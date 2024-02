Taormina: "De Laurentiis vuole un allenatore italiano per la prossima stagione, su Zielinski..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Pino Taormina, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’interesse del Napoli per Stefano Pioli? De Laurentiis vuole un allenatore italiano per la prossima stagione, e l’attuale allenatore del Milan potrebbe essere uno a cui potersi interessare per il futuro. Conosce la Serie A, ha fatto bene in Champions League, poi è difficile dire se da qui a fine stagione le cose evolveranno.

Piotr Zielinski non me lo aspetto nemmeno in campionato, sarà utilizzabile solo in caso di emergenza: anche Mazzarri ha tirato fuori lo zampino dietro la decisione di tenerlo fuori, quando parla di giocatori recuperati fisicamente e mentalmente. È davvero un peccato che finisca così, ha sempre cercato di dare il massimo Zielinski negli otto anni in azzurro”