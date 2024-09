Calciomercato Napoli - Ben Jacobs di TalkSport dà le ultime notizie sul passaggio di Osimhen al Galatasaray:

"Victor Osimhen ha superato le visite mediche e ha firmato per il Galatasaray in prestito per una stagione dal Napoli. C'è una clausola per la pausa di gennaio e il Galatasaray riceverà dei soldi se si trasferirà a metà stagione. La nuova clausola rescissoria di Osimhen è € 75m".