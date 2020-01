Taglieri: "Younes ha un gran mercato c’è il Genoa forte su di lui, ma lui non vorrebbe andare: può tornare in Germania"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Taglieri, giornalista:

“Younes ha un gran mercato c’è il Genoa forte su di lui, ma il ragazzo non vorrebbe andare in Liguria. In Italia ci sono anche Spal e Sassuolo, ma Younes potrebbe tornare in Germania per ritrovare continuità e fiducia. Il Napoli si è mosso prima di tutti su Amrabat e Rrahmani, il secondo è diventato ufficiale oggi, c’è invece ancora da lavorare su Amrabat anche perchè c’è stato qualche inserimento di altri club su di lui e il Napoli vuole essere certo della volontà precisa del calciatore di vestire la maglia azzurra. Politano vuole vestire la maglia della Roma, ma è un nome ancora spendibile per il Napoli anche perché non sono certo che le due società possano trovare un accordo”.