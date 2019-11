"Forse non hanno capito(presidente allenatore e giocatori)che noi tifosi del Napoli soffriamo come matti a trovarci in questa situazione assurda e ci interessa poco o nulla dei contratti da rinnovare delle multe di chi ha torto o ragione,fate gli uomini..Grazie". Questo il commento dello storico capitano della Ssc Napoli, Pino Taglialatela via twitter