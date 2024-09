Taglialatela a CN24: "Statua che regala emozioni, il suo realismo è unico. Vi racconto com'è nata questa idea. Neres? Ricorda Careca e Giordano..." | VIDEO

La statua di Maradona a Casalnuovo di Napoli è realtà! L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti è stata inaugurata questa mattina in piazza Municipio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato Pino Taglialatela. Queste le sue dichiarazioni:

"Per Maradona questo ed altro, due gocce d'acqua non fanno niente. L'artista ha fatto un capolavoro, statua che emoziona, molto realistica. Ringrazio il sindaco Pelliccia, anche per quello che fa per la mia Ischia. Il nostro team manager Pascarella, che è di Casalnuovo, mi ha parlato di questa possibilità che io ho appoggiato in tutta la sua interezza. Arrivata negli uffici del sindaco, è oggi diventata realtà. Complimenti a Torti, una statua realista. Ho visto Bruno Giordano emozionato, io avevo con Maradona un rapporto da fratellino minore. Mi ha fatto piacere rivederlo, il suo nome è planetario. E' bello venga ricordato così. E' stato, Maradona, il mio sponsor nel Napoli: eravamo una famiglia, non c'erano manager. C'erano affetti e cose che andranno avanti per tutta la vita.

Caprile? Un grandissimo portiere, ha fatto campionato ad Empoli nel quale ha fatto la differenza. Meret sta facendo il fenomeno, il leader del Napoli è Conte e con lui ci toglieremo tante soddisfazioni. Neres? Un fenomeno, giocatore moderno, ha colpi fantastici: un po' di Careca e un po' di Giordano. Colpo fantastico, con Conte possiamo stare tranquilli".