Taglialatela: "Fate giocare Meret! Con Ancelotti era uno di quelli che teneva a galla la squadra"

Serie A - Giuseppe Taglialatela, ex portiere di Napoli e Fiorentina, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Non capisco veramente, il Napoli ha un campionissimo in squadra, perché Meret lo è, non so cosa aspettano a farlo giocare. C'è un solo modo per recuperare questo ragazzo, lanciandolo titolare. Non dimenticate che quando c'era Carlo Ancelotti in panchina, il ragazzo è stato uno di quelli che ha tenuto letteralmente a galla la squadra partenopea. E' un portiere dalle qualità indiscusse, ho un debole per lui perché parliamo di un signor calciatore. Ha una tecnica pazzesca e lo ha già dimostrato, fossi in Gattuso non ci penserei due volte a schierarlo in campo. Anche perché un talento del genere ha bisogno di giocare e basta, un peccato che sia in panchina in questo momento. Basti ricordare cosa ha fatto quando c'era Ancelotti, tra l'altro il Napoli ha fatto un grandissimo investimento, per questo dico, fatelo giocare".