Tacchinardi: "Tenuta fisica di Dybala? Porto l'esempio di Kulusevski al Tottenham"

Alessio Tacchinardi è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio kiss Kiss Napoli.

Ad oggi resta da capire De Laurentiis che squadra vuole fare? Che Napoli verrà fuori? Colpo Dybala? Fossi in lui andrei a Napoli se ci fosse una apertura. Più che Inter o Roma. per il discorso fisico ho dei dubbi ma poi penso a Kulusevski che ha spaccato al Tottenham. Su Dybala non sappiamo se è solo colpa sua. A Napoli se gli si fa una squadra attorno, sarebbe un giocatore che incendia Napoli a livello di passione.