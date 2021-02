Tacchinardi: "La Juventus sabato ha perso un'occasione importante. Napoli? Una delusione se non arriva quarto"

La giornata di Serie A è stata commentata in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dall'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Un pensiero sulla giornata di campionato:

"La Juventus ha perso un'occasione importante. C'era un Napoli in difficoltà e doveva giocare un primo tempo diverso. Il rigore ha determinato il risultato. Il Milan ha fatto una bruttissima partita. Con l'Atalanta c'è stato un indizio, stavolta ha perso pesantemente. E ora l'Inter arriva con più cattiveria al derby".

Ko del Milan campanello d'allarme?

"Bisogna fare i complimenti a Italiano. Ha fatto benissimo in tutte le serie, ha fatto la gavetta vera. Il Milan perde con squadre che vanno sopra il suo solito ritmo. Romagnoli dice che hanno sottovalutato la gara. E' follia farlo, visto che c'era Napoli-Juve e Inter-Lazio, poi il derby e la Roma. Credo che il discorso sia fisico. Ho fatto l'Intertoto, arrivi a febbraio che sei sulle gambe per la fatica".

Cosa ne pensa della Roma?

"Non la vedo nella lotta per il titolo. Solo complimenti però al lavoro di Fonseca, nonostante le difficoltà. Ha bisogno del calore dei tifosi, vedo tutto molto freddo, soprattutto nelle sfide fondamentali".

E del Napoli?

"Se penso all'inizio del campionato, al mercato fatto e alla sua rosa, se non arriva quarta è una delusione. Che ci siano delle problematiche è un altro discorso, ma potenzialmente è forte. Ho visto una squadra in grande difficoltà contro la Juventus, che non è stata brava ad approfittarne".