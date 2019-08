Tacchinardi: "Juve poco convincente: i giocatori vogliono tenere troppo la palla, Sarri vuole un gioco veloce"

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni de "Il Processo" di Radio Sportiva:

"L'ambiente ti mette tantissima pressione. Adoro Sarri, è uno dei top a livello mondiale, ma ha l'obbligo di continuare a vincere, questa volta attraverso il bel gioco. Mi piacerebbe se riuscisse a vivere questa avventura in maniera serena. Ho fiducia, Sarri è un allenatore super preparato, è pronto. C'è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juve non è in alto mare, ma sta ancora cercando l'abito giusto. Ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c'è ancora tempo per lavorare".