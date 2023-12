Superlega, il parere legale: "La FIFA deve riconsiderare la sua posizione nel calcio"

Questa mattina la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito come la UEFA, e di conseguenza la FIFA, abbiano da sempre sfruttato nel mondo del calcio una posizione dominante, determinando in questo modo un abuso. In particolar modo, gli organismi non possono dare la loro approvazione preventiva a nuove competizioni per club, perché questi regolamenti violano il diritto comunitario. Un commento a Calcio&Finanza è arrivato dagli avvocati Federico Venturi Ferriolo Partner e Head of Sport e Flora Santaniello Counsel del dipartimento antitrust di LCA Studio Legale:

Ferriolo e Counsel sulla Superlega

«La tanto attesa decisione della Corte di Giustizia Europea, come era prevedibile, sancisce come la decisione della UEFA di negare ai club di partecipare alla Superlega, rappresenti un abuso di posizione dominante, una violazione del diritto alla libera circolazione di servizi e delle regole che in generale disciplinano la concorrenza tra imprese nell’Unione Europea. Tenendo conto della natura prettamente commerciale della questione, l’argomento principale e di maggiore rilievo sollevato dalla European Super League Company, è quello relativo alla violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che vietano le pratiche commerciali che impediscono, restringono o falsano la concorrenza per il mercato europeo e l’abuso, da parte di enti economici (cd undertakings, per usare la terminologia tipica della Corte di Giustizia), di posizione dominante.

Infatti, dopo aver scrutinato gli statuti di FIFA e UEFA, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli stessi prevedano che qualunque competizione calcistica non organizzata, appunto, da UEFA e FIFA, debba essere da loro approvata. Per questo motivo, la Corte di Giustizia ha ritenuto illecite le disposizioni contenute negli statuti, non tanto per il loro contenuto, ma, nelle parole della Corte, perché tali disposizioni non erano assoggettate a procedure di controllo chiare, non discriminatorie e oggettive, in grado di limitare il rischio di effetti lesivi della libera concorrenza. Evidentemente i rischi maggiori per FIFA e UEFA sono rappresentanti dalla perdita di appeal, e il conseguente danno economico, che deriverebbe da una potenziale exit da parte di quelli che sono, dati alla mano, tra i club con i maggiori ricavi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi".

