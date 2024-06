Striscione Curva A contro Giuffredi: "Ma quale napoletano, vuoi dare via il nostro capitano pezzo di me**a" | VIDEO CN24

Napoli - Striscione durissimo della Curva A contro il procuratore Mario Giuffredi e le sue recenti dichiarazioni sull'intenzione del capitano Giovanni Di Lorenzo. Questo lo striscione esposto fuori l'ospedale Betania:

"Ma quale napoletano, vuoi dare via il nostro capitano. Giuffredi pezzo di merda".

Era inevitabile che le dichiarazioni di Giuffredi potessero scatenare il disappunto dei supporters partenopei e in particolar modo del tifo organizzato. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che il tutto sfociasse in offese così pesanti, che vanno ad ogni modo condannate.

Aggiornamento 23.25 - Secondo quanto appreso da CalcioNapoli24, sarebbe già stata allertata la Digos dell'accaduto e a breve lo striscione della Curva A contro l'agente Giuffredi dovrebbe essere rimosso. Non è escluso che possa essere sporta denuncia contro ignoti presso il commissariato più vicino. I contestatori hanno peccato di ingenuità perché l'ospedale Villa Betania è circondato da un copioso impianto di sorveglianza e non sarà difficile per gli inquirenti risalire agli autori del gesto.