Stendardo: "Perez più forte di Ostigard? Leo si è fatto trovare pronto, mica è semplice quando giochi poco..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Raspadori l’ho visto abbastanza isolato, non era facile creare occasioni da gol contro una Lazio che ha difeso bene e che è rimasta comunque bloccata dietro. Perez più forte di Ostigard? Ieri Leo ha fatto bene, così come altre volte ha dimostrato forza fisica e semplicità nelle giocate: ha un ottimo fisico, quando ha giocato si è fatto trovare pronto, e non è semplice farlo quando giochi poco. Il Napoli contro l’Inter ha fatto la partita che doveva, difensivamente, e poteva approfittare della loro stanchezza: ieri, invece, non ha osato e si è difeso”