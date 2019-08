Stendardo: "Per migliorare il Napoli servono Icardi o James Rodriguez. Fiorentina? Non è spumeggiante, ha sofferto in coppa Italia"

Calciomercato Napoli - Guglielmo Stendardo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Gli ultimi giorni di calciomercato saranno molto bollenti. Il Napoli gioca insieme da diversi anni e ha un allenatore tra i migliori in circolazione come Ancelotti. Serve acquistare per migliorare e lo può fare solo prendendo Icardi o James Rodriguez. Si devono prendere questi giocatori, ma che siano motivati al massimo, per dare ad Ancelotti la possibilità di lavorare sin da subito con un organico completo. Fiorentina? Non è spumeggiante, il Monza è stato superiore a tratti in coppa Italia. Poi i singoli hanno fatto la differenza".