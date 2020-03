Stendardo: "Coronavirus? Saggio interrompere lo sport, in questo momento conta la salute. Sì a playoff e playout"

Ultime calcio - L'ex calciatore Guglielmo Stendardo è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà:

Coronavirus: serve una posizione chiara della Uefa. Cosa fare ora? Rinviare le gare e anche l'Europeo?

"Credo sia stato saggio interrompere lo sport. In questo momento conta la salute. Il virus corre più veloce dei decreti e tutta Italia ed Europa è da considerarsi zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. L'obiettivo è limitare il contagio, per questo occorrono misure univoche. Spostare l'Europeo? In questo momento sì, perché di fronte ad interessi confliggenti, deve prevalere l'interesse prevalente, che è la salute".

Se viene posticipato l'Europeo, per il campionato italiano che soluzione adotteresti?

"C'è un vuoto normativo, servirebbe una nuova norma che disciplini il campionato per l'interruzione in caso di forza maggiore. Per me, l'ipotesi più giusta sarebbe quella di playoff e playout, che renderebbe più appetibile il campionato. Io spero però che si possa continuare, spostando il calendario più avanti".

