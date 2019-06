Guglielmo Stendardo: "Calciatori come James e Manolas sono colpi da Napoli: sul greco ho solo una perplessità"

Guglielmo Stendardo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli per il calcio espresso con Sarri meritava qualcosa in più dei 91 punti e del secondo posto. Ancelotti ha dato un valore aggiunto per leadership ed esperienza, con lui la squadra può solo che migliorare. James Rodriguez non lo scopro certo io, se dovesse arrivare sarebbe un grande acquisto e la città merita calciatori di questo spessore. La difesa del Napoli con Manolas non avrebbe più problemi anche se a volte il greco sembra fidarsi troppo della sua fisicità rischiando molto spesso l'intervento"