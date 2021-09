Stendardo: "Anguissa a centrocampo è uno degli acquisti più importanti del mercato di Serie A"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore dell’Atalanta Guglielmo Stendardo, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Si vede subito la mano di Spalletti, per quelli che sono i suoi numeri ha conquistato vittorie in Italia ed in Russia: sta incidendo anche dal punto di vista mentale sulla squadra, non subisce gol a Udine e dopo mezz’ora l’ha superata in modo devastante tecnicamente e tatticamente. Anguissa a centrocampo è uno degli acquisti più importanti del mercato di Serie A, vedendo l’impatto. Ho conosciuto Spalletti alla Sampdoria, mi ha anche allenato e poi c’è un rapporto che dura da anni: credo che punti molto sulle palle inattive, sa quanto siano importanti ed il 75% dei gol arriva proprio dai calci da fermo. Prepararle è fondamentale, e so per certo che il mister dedica molto tempo allo studio di queste occasioni. Dalle dichiarazioni del mister si evince quanto si sia calato nella realtà napoletana, che ama la propria squadra all’ennesima potenza: sa benissimo quanto sia incisivo l’amore e l’entusiasmo dei tifosi, è normale che ci voglia equilibrio dopo quattro partite ma per ciò che si è visto finora, io credo che il Napoli sia la squadra da battere assieme all’Inter”